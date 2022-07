Galériával 1 órája

Bemutatták a Tompa százéves történetét elmesélő képeskönyvet

A város idén ünnepli önállóságának 100 éves évfordulóját, 1922. április 22-én vált hivatalosan is önálló községgé Tompa. Egy éven át tartó rendezvénysorozattal emlékeznek meg a jeles évfordulóról, melynek egyik kiemelkedő eseményét, a Hazaváró Találkozót szombat délelőtt tartották a Művelődési Házban, ahova sokan eljöttek, akik valamilyen formában kötődnek a településhez. Itt mutatták be az önkormányzat kiadásában megjelent Tompa – 100 év története képekben című képeskönyvet is.

Véh László (balról) polgármester és Hornyákné Sivók Ildikó, a kötet szerzője is beszédet mondott a jeles eseményen Fotós: Pozsgai Ákos

A kötet a kezdetektől napjainkig tárja elénk a város egykori mindennapjainak álló képpé merevült pillanatait – fogalmazott Hornyákné Sivók Ildikó, a kötet szerzője a könyv bemutatóján. A 100 év történetét képekbe foglaló kiadványhoz több éven át gyűjtötte a Városért Alapítvány a régi képeket, amelyek sokak számára ismerősek lehetnek, hiszen egy-egy kiállítás alkalmával több fotó is látható volt már. A tompaiak számára fontos a település múltbeli eseményeinek dokumentálása, az emlékek megőrzése. – Az utolsó pillanatban kezdődött el a képek gyűjtése, amelyek így biztos megőrződnek a jövő nemzedéke számára. Ahhoz azonban, hogy tudjanak is mit kezdeni ezekkel a képekkel, kell, hogy ismerjék a hozzájuk fűződő történeteket. Bízom benne, hogy ezzel a könyvvel közelebb kerülnek majd a település múltjához, értékeihez – hangsúlyozta Hornyákné Sivók Ildikó, aki kiemelte, hogy a kötetben szereplő adatok és információk többségében nem tudományos kutatómunka eredményeként, hanem az események megélőivel való személyes beszélgetések, interjúk alapján álltak össze. Sokan voltak, akik szívesen meséltek a megélt dolgokról, nagyon sok útbaigazítást is kapott a könyv készítője. A könyvbemutatóján egy asztalt is kiállítottak, amit Gersits Zoltánné ajánlott fel és feltehetően egyidős a településsel. Az asztalnak a későbbiek során méltó helyet keresnek majd.

Könyvbemutató Tompán Fotók: Pozsgai Ákos

A Hazaváró Találkozó résztvevőit köszöntötte Véh László polgármester is, aki rövid áttekintést adott az elmúlt években a településen megvalósult jelentősebb fejlesztésekről és a kiemelkedő városi rendezvényekről, amelyek egyre több látogatót vonzanak. – Rengeteg elképzelésünk és rengeteg feladatunk van még, de hangsúlyozni szeretném, az, hogy eljutottunk odáig, hogy ma a településünk önállóságának 100 éves évfordulóját tudjuk ünnepelni, nem a mostani városvezetés érdeme, hanem mindannyiunké. Tisztelet és becsület az ősöknek, hogy tettek értünk és nekünk is tenni kell a jövő generációiért – hangoztatta köszöntőjében a polgármester. A városnapi rendezvények részeként a Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában a város 100. éves évfordulója alkalmából a Hazaváró Találkozó keretében iskolatörténeti kiállítás nyílt, valamint a Művelődési Ház galéria termében Barta Andrea többszörösen díjazott természetfotós képeiből nyílt kiállítás.

