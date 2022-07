Strohner Márton stúdióvezető nyitotta meg a stúdió munkáiból összeállított kiállítást. Elhangzott, hogy a Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítása óta gyűjt kortárs kerámia műveket, ezzel a világ egyik legnagyobb kortárs kerámiaművészeti gyűjteménye. A kiállítás anyaga a 2020-21-es Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvánnyal közös szervezésben megvalósuló szimpóziumon készültek. Az anyag igen sokszínű, kiváló magyar és nemzetközi alkotók figurális, funkcionális és konceptuális munkáiból áll össze.

A kamarakiállítást Ljubov Nepop, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete nyitotta meg és méltatta Muszatov munkásságát. Mint fogalmazott, az alkotó kortárs művész, aki műveivel igyekszik összehozni a klasszikus hozzáállást a modernnel és kifejezi érzéseit, gondolatait Ukrajnáról, s arról, amilyen helyzetben az ország van.

– Az Álmaim című kiállítás is a mai helyzetet tükrözi, amikor Ukrajna már 134. napja széleskörű orosz támadás alatt áll. A műtárgyak témája a robbanás. Az a robbanás, ami az ember fizikailag átél, mint most több ukrán civil, művész és a fronton harcolók is átélnek, vagy az, akinek otthonába rakéta csapódik. De szól azokról a robbanásokról is, amit most a fejünkben érzünk, ahol felrobban minden, ami megszokott – fogalmazott a nagykövet. – Csak az a kérdés maradt, hogy miért és meddig? Mi ennek az értelme? Mi hiányzott ennek az óriási országnak, hogy egy szomszédos országban gyilkolja az embereket? Erre a kérdésre nincs válasz, ezért robbanások vannak a fejünkben is – mondta e ponton könnyeivel küzdve Ljubov Nepop, elcsukló hangon hozzátéve: – Békét szeretnénk. De csak úgy, hogy rákényszerítjük Oroszországot, hogy menjen ki az országunkból. Sajnos nekünk nincs választásunk, csak az, hogy minden erőnkkel megvédjük az életünket, az országunkat.

Önök használják ki a lehetőséget, ameddig van választásuk. Tudnak segíteni Ukrajnán, hogy mi ott megállítsuk Oroszországot.

Hogy önök ne legyenek olyan helyzetben, hogy nincs választásuk – hangsúlyozta a nagykövet és köszönetet mondott a magyarok támogatásáért.

– Amikor a művekre néznek, érezzék mit éreznek most Ukrajnában. És arra, hogy az igazi béke nem jöhet el, ha Ukrajnát áldozatul adják Oroszországnak. Ha erre a kompromisszumra valaki kész lesz, arra is fel kell készülnie, hogy ő lesz a következő kompromisszum tárgya – tett vészjósló kijelentést a nagykövet asszony, és hangsúlyozta, hogy reméli ez nem történik meg, mert együtt erősebbek vagyunk.

Ilona Romule, a IAC, a genfi Nemzetközi Kerámia Akadémia Kelet-európai divíziójának vezetője köszöntőjében elmondta, hogy az UNESCO részét képező akadémia szeptemberi 30 éves jubileumára Jurij Muszatov is alkotói meghívást kapott Genfbe, ahol hangsúlyt kap az ukrán helyzet és Ukrajna képzőművészete.