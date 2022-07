Hatodik alkalommal szólítja Kecskemétre a zenekedvelőket a Jazzfőváros fesztivál. A magyar és nemzetközi klasszikus dzsessz színe-java lép fel, lesz minden a zenei kínálatban, ami a táncolható tradicionális dzsesszbe belefér: ragtime, blues, dixieland, New Orleans jazz, Harlem stride, swing, boogie-woogie, rock'n'roll, sőt egy kicsi soul és funky is.

A műfaj külföldi sztárjai közül itt lesz Gunhild Carling, aki gyakorlatilag minden hangszeren játszik, sőt, egyszerre három trombitát képes megszólaltatni, de énekel és sztepptáncol is. Gunhild a Postmodern Jukebox sztárja volt évekig, Amerikában él, Kecskemétre családi zenekarával, a háromgenerációs svéd Carling Family-vel érkezik. Itt lesz a népszerű angol Shirt Tail Stompers, az olasz csodazongorista, Luca Filastro, valamint a swingtánc-világbajnok páros, Ari & Simon Barcelonából. A hazai zenekarok közül az eMeRTon- és Prima díjas házigazda Bohém Ragtime Jazz Band mellett jön a Hot Jazz Band, a PapaJazz, a Grunting Pigs, de fellép a műsorvezetőjeként is jelenlévő Freddie triója is. A női énekesek vonalát Micheller Myrtill (Swinguistique), Bolba Éva (Jazzterlánc), Pleszkán Écska, valamint a Vintage Dolls képviselik.