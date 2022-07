A táncok, zenészek és énekesek erre a hétre elfoglalták a várost: a Szent István Házban, a művelődési központban, valamint a sportpályán lévő sportcsarnokban, a rekreációs központban és a Mayossa próbatermében is gyakorolnak. Az egy hét során elvégzett munkáról pedig a szombat délutáni gálán adnak számot résztvevők.

– A néptánc mellett tíz éve kezdődött a hangszeres oktatás is, amire szeretnénk majd a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni, mert lenne rá igény. Zenészek és énekesek most tizenhatan vannak itt, de régebben volt amikor közel harmincan gyarapították itt a tudásukat – szólt a tervekről Szabó Zoltán, aki hozzátette a Lurkó Tábor nem csak a tanulásról szól, a szakmai fejlődésről, hanem arról is, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.

– Azt szeretnénk, hogy innen olyan élményekkel menjenek haza, ami után vissza akarnak jönni, egy olyan nagy közösségbe, mint a Lurkó család. Vannak most is olyanok, akik egykoron táborlakók voltak és most a gyermekükkel tértek vissza. Szeretnénk, ha akár generációkat átölelő hagyománnyá válna a Lurkó Táborban való részvétel – tette hozzá Szabó Zoltán.

A Vajdaságban fogant a Lurkó ötlete

A Mayossa Hagyományőrző Egyesület az első nyári tánctáborát Balatonakalin tartotta. A majsai Lurkó Tábor ötletgazdája Nokta Gábor volt, akinek a vajdasági Cirkalom Táncegyüttes Batyu elnevezésű táborában eltöltött élménydús hét motivált, hogy Kiskunmajsán is létrejöjjön egy hasonló rendezvény. A Lurkó szervezését 2006 végén kezdték és a következő nyáron népesült be először táncosokkal a majsai sportpálya. A tábor sokszínűségének köszönhetően országos, majd nemzetközi hírű lett. Volt olyan év, amikor több mint négyszázan ismerkedtek a néptánccal és a népzenével