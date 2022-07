Huszonkét aratóbrigád tagjai vettek a kezükbe régi szerszámokat, a levágott szálakat marokszedők sarlók vagy fakampók segítségével gyűjtötték össze és az előre lefektetett kötélre helyezték, majd összekötötték a kévéket. A korosabb résztvevők – akik közül egykoron többen is részesei voltak a legnagyobb nyári munkának – mellett ott volt a fiatalokból álló, zömében félegyházi birkózók alkotta „Búzacsírák” csapata is.

Szép számmal, pontosan egy tucatnyian indultak vajdasági aratóbrigádok is, akik közül többen is nagy rutinnal rendelkeznek hasonló összevetésekben. A verseny bírái az aratás minősége mellett, még két kategóriában zsűrizték a csapatokat, akik aratópálinkákkal is versenghettek, de a kijelölt parcellák mellé helyezett arató reggeliket, illetve a tálalást is minősítették. Az aratóverseny volt a Kun Méz- és Meggyfesztivál nyitórendezvénye. A programok szombaton 11 órakor szabadtéri misével kezdődnek a Kiskun Emlékhelyen, ahol a kiskun-, nagykun és jász kerületek képviselői találkoznak és megválasztják a Hármaskerület új főkapitányát is.