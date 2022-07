A rendhagyó tárlatvezetést Székelyné Körősi Ilona művészettörténész, a Honismereti Egyesület elnöke nyitotta meg, beszédében méltatta a nagy nevű fotóművész munkásságát, mely Kecskeméthez is kötődik.

Kanyó Ferenc pályája kezdetén főként szociofotókat készített, amelyek egyszerre művészeti alkotások és a 20. század második felének dokumentumai.

Kanyó Ferenc munkásságának jelentős része Kecskeméthez kötődik, például az egykori Fémmunkásban készült munkás, vagy a tanyavilágban készült szociofotói. Az 1970-es évek elejétől a Kecskeméti Fotóklub tagja, 1974-től a Forrás külső munkatársa lett. A Fotó, a Fotóművészet, a Valóság, és az Új Tükör is közölte fényképeit. Fekete-fehér szociofotói széles körben ismertté váltak. 1989-ben a rendszerváltás fontos pillanatait is megörökítette. Az 1990-es évek elejétől reklámfotózással is foglalkozott. 2001 és 2013 között a budapesti Nádasdy Kálmán Művészeti Középiskola tanára volt. A Fiatal Fotóművészek Stúdiójának egyik alapítója, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. Számos díjat, elismerést kapott, országos pályázatokon és kiállításokon szerepelt.

A fotóművésznek jelenleg a fő témája a természeti környezet, a madarak világa. Madárének címmel a közelmúltban színes fényképalbumot is megjelentetett, amelyben a fotók mellett a madarakat bemutató versei olvashatók. Ezekből láthatnak ízelítőt a kiállításra látogatók.