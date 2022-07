Az aSzakkör egy összefoglaló elnevezés, ami a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) online felületét takarja, ahol számtalan oktató videóban teszi közkincsé a legkülönfélébb (népi) mesterségek titkait.

– Az aSzakkör foglalkozásain bárki részt vehet, akár otthon, a saját szobájában, ha azonban egy kistelepülés csatlakozik ehhez a programhoz, egészen más dimenziók nyílhatnak meg számára. Ez történt Kunbaracson is, a Kecskeméti járás legkisebb, 684 főt számláló községében is. A település lélekszámához mérten egy közösségi színteret működtet az önkormányzat, így a NMI egy szakkör lebonyolítására ad lehetőséget. Kunbaracson meglehetősen későn, az idei év tavaszán indult el a nemez szakkör, amelyhez szerencsés módon (más település lemondott a lehetőségről) a mézeskalács szakkör is csatlakozott. Így egyik héten a nemezelés, másik héten a míves édességkészítés fortélyaival ismerkedhetnek meg a résztvevők – mondta el Kenderesi Ilona, a szakkörök vezetője.

A mézeskalács készítését is elsajátíthatták a szakkör résztvevői. Fotó: Gulyás Sándor

Egy-egy szakkör öt fő számára biztosít alapanyagot, ami nagy biztonságot és szabadságot jelent a legtöbbször ismeretlen mesterségek elsajátításában.

– A kistelepülések oldaláról megközelítve kiemelten előnyös, hogy a pályázat elnyeréséhez és teljesítéséhez nem kell nagy számokat felmutatni, elég öt lelkes ember, aki szívesen kézműveskedik együtt. Ez a megközelítés végre a gyakorlathoz közelít, nem pedig az ideákban gyökerező tervutasítást követi. Kunbaracson először attól tartottunk, hogy az egész faluban nem találnak öt embert, aki megjelenne egy foglalkozáson, nem mindjárt kettőn. A döcögős indulást követően nyárra a gyerekek is nagy létszámban csatlakoztak a szakkörök kis közösségéhez. Felnőttek és fiatalok együtt sajátítják el a népi szakmák mesterfogásait, a nagyobbak a kisebbeket segítik. A felnőttek beszélgetnek, a gyerekek játszanak és észrevétlenül közösség épül. Tudni kell, hogy Kunbaracson 2016 óta nem működik általános iskola, így a gyerekeknek kevés lehetőségük van egymással találkozni, hiszen sokszor más-más településekre járnak iskolába.

Egy héten egyszer most együtt lehetnek és játékosan tanulhatnak mézeskalácsot készíteni, és egy kicsit többet.

Hogyan kell megosztani a szűkös erőforrásokat úgy, hogy végül mindenki elégedett legyen. Miként kell megosztani a tudást, ha valami jobban megy, mint a másiknak, hogyan kell türelmesnek lenni, segítséget kérni, besegíteni a rendrakásba, hogyan kell egy közösségben együtt élni. Ez az igazi célja és értéke a szakkörnek. Elsősorban a járványhelyzet miatt széteső közösségek, az izolálódó emberek számára készült és talán senki sem várta, hogy ez a kezdeményezés ilyen jól betölti majd a szerepét. Nem vár el nagyszabású eredményeket, csupán egy kiállítást a program befejezésekor, ahol a résztvevő kis közösség megmutathatja munkáit a nagyobb egésznek, amihez tartozik, a falu lakosainak – emelte ki Kenderesi Ilona.

A kiállítás várhatóan augusztusban lesz, egy másik kisközösség, a helyi Naprózsa Citerazenekar fellépésével közösen. A tavasszal elindult szakkörök lassan befejeződnek, az újak szeptemberben indulnak, mert van érdeklődés a folytatásra. Felmerültek olyan igények is, hogy saját erőforrásból, helyi tudásból szerveződjön szakkör, ahol valaki a közösségből osztja meg a tudását az itt élőkkel.