Kovács-Csonka Szilvia a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója, elmondta, ez a nap többszörösen is ünnep számukra. Nem csak azért, mert Móra Ferenc születésnapját ünnepeljük, hanem azért is, mert egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amely intézményünk életében igen nagy jelentőséggel bír. Egy olyan szobrot leleplezhetnek le, amely névadójukat, Móra Ferencet ábrázolja, és ez hatalmas megtiszteltetés számunkra – fogalmazott az igazgató.

Felidézte azt is, hogy ezen falak közé 1959 novemberében költözött a művelődési központ, miután hosszú tárgyalásokat követően a ház visszakerült a honvédségtől a városi tanács kezébe. Ekkor nyerte vissza az épület eredeti funkcióját. Azóta a művelődési központ számos átalakításon és változáson ment keresztül, mire eljutott mai formájáig. A szoboravatással pedig régi adósságát törlesztette az intézmény.

Móra Ferenc szülőháza is megújult

Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója elmondta, a Népi Építészeti Program keretében nyílt lehetőségük, hogy pályázzanak a Móra-ház felújítására. A pályázathoz a fenntartó önkormányzat biztosította a húszszázalékos önerőt, így ötmillió forintot fordíthattak az épület megújítására. Ebből felújították a nádtetőt, korszerűsítették a villamos hálózatot és a vályogfalat is rendbe tették.

Az épület felújításával párhuzamosan a kiállítás is megújult. Az 1979-ben készült installációk helyett újak kerültek az emlékházba, és azok megvilágítása is korszerűbb lett.

Az épület konyhájában továbbra is Móra Ferenc édesanyjának, a kenyérsütő asszonynak állítanak emléket, bemutatva a korabeli konyha eszközeit és a kenyérsütés mozzanatait. A kisebb szobában rendezték be az édesapa szűcsműhelyét, ahol Móra Márton kaszapadját és curholó nevű bőrkikészítő szerszámát is láthatják az érdeklődők. Az úgynevezett tisztaszoba pedig továbbra is Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus, Félegyháza díszpolgára életútját mutatja be – sorolta az igazgató.