A Templom téren megrendezett falunap azért Virágünnep, mert a nemzetközi virágos zsűri július első hétvégéjén érkezett először Csemőbe szemlére, és erre emlékezve azóta ekkor tartják a Virágünneppé vált falunapot.

Lakos Roland, az 1952-ben alapított Csemő polgármestere elmondta, hogy visszatekintve a falu hét évtizedes történetére és látva, hogy honnan hová jutottak, van mire büszkének lenniük. – Meglévő értékeinkből és adottságainkból kell a legjobbat kihoznunk, és úgy látom ez sikerül is, és jól állunk. A környezet szépítése, az ápolt településkép kialakítása, gondozása mindig kiemelt szempont volt, ahogyan ezt a virágos településsé válásunk és ennek elismerése is mutatja. Most az a feladatunk, hogy a fiatalokban is megteremtsük ezt az igényt és tovább vigyék a munkánkat – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy Csemő más erősségekkel is rendelkezik.

– A másik ilyen a sport. A Nemzeti Vágtát 2017-ben megnyertük, nálunk edző Szellő Imre, a WBO volt cirkálósúlyú világbajnoka és számos sportágban jeleskedik a sport egyesületünk, köztük a különleges nomád íjászatban lett egy világbajnokunk – mondta Lakos Roland.

A polgármester kiemelte, hogy további erősségük a közoktatás fejlesztése. A mini bölcsődétől az általános iskoláig lehetőséget biztosítanak a tanulásra és keményen dolgoznak azért, hogy a szakképzés lehetőségét a településre hozzák.