Rácz Lászlóné Edit Hódmezővásárhelyen született és általános iskoláit is ott végezte. Hódmezővásárhely ekkor már csaknem 100 éve az alföldi festészet egyik jelentős központja volt, ahol Tornyai János festészeti örökségét ápoló, fazekasságáról, néprajzi gyűjteményéről is híres kulturális csomópont alakult ki, és ahol az irodalmi és szellemi élet pezsgő légkörében évente több kiállítás – méghozzá országos hírű kiállítás – is nyílt. Edit is ezekre a nagy hírű tárlatokra látogatott el még általános iskolásként. Mondhatnánk, hogy itt fertőződött meg a festészet szeretetével.

Hamarosan be is iratkozott abba a városi képzőművészszakkörbe, melyet Hézső Ferenc festőművész, a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára és Németh József festőművész vezettek. Szigorú szakmai oktatás zajlott, a perspektíva, a forma- és színtanulmányok megalapozták későbbi munkásságát. A középiskolát Budapesten végezte, annak a Szabados Árpád festőművésznek a szabadiskolájába járt, aki az akkori underground művészet egyik fenegyereke volt. De tanította Banga Ferenc országos hírű grafikusművész is.

A főiskolai tanulmányait Egerben végezte, ahol akkor is már az ország egyik leghíresebb, legjelentősebb rajzszakos képzése volt.

Itt Blaskó János volt a tanára. Edit úgy fogalmazott, hogy ő volt a nagybetűs mester számára. Az ő keze alatt vált Edit festővé, alkotó művésztanárrá. 1983-ban került Kiskunfélegyházára, ahol a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdett tanítani, valamint a Holló László Képzőművész Körben alkotni – részletezte Szabó Ildikó, aki hozzátette: Edit tanítványival sorra nyerte a pályázatokat, a városi rajzversenyeken, kiállításokon fantasztikus batikképekkel szerepeltek.

– A mostani kiállítás anyaga részben új, az elmúlt év termése. Tájképek, csendéletek, portrék, emberi pillanatok. Témában ugyanazok, mint húsz évvel ezelőtt, de a színek mintha ragyogóbbak lennének. Bátrabbak és erőteljesebbek. Dinamikus, egyensúlyban vannak a formák és a színek. A szakmai tudás, a gyakorlat már a zsigerekből hozza, hogy a sok kék mellé elég egy cseppnyi vörös, egy foltnyi mályva.

A téma impresszióján túllépve, mint Van Gogh és Gauguin, a színeknek további szerepet ad. Lüktetésük érzelmeket hordoz, ingereket mozgat meg, a néző szemén át az idegrendszert stimulálja.

Feldob, vidámmá tesz, máshol melankolikus hangulatba ringat. A kiállítás címe – Vizuális impressziók – utal rá, hogy a képek nem pusztán a látvány impressziói. Ezek nem impresszionista festmények, inkább olyan pillanatnyi benyomások, melyek emlékeket, hangulatokat idéznek meg. Szerethető művek ezek, melyek a festészet szeretetéből születtek – összegezte Szabó Ildikó.

A megnyitót Hegyesi Judit művésztanár hegedűjátéka tette még ünnepélyesebbé. A kiállítás július közepéig látogatható a művelődési központ nyitvatartási idejében.