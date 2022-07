Sulczné dr. Bükki Éva és Sulcz Ferenc házaspár hosszú évek óta sikeresen tanítja, mentorálja a fiatalokat a Népzenei Tehetséggondozó Műhely foglakozásai keretében. A fő hangszerük a citera, de az elmúlt években a repertoár tovább bővült. Több korcsoportban oktatják a népzenét szerető diákokat. A legügyesebbek, legtapasztaltabbak a Mátyás Király Citerazenekarban játszanak. Őket követi a Corvin Citerazenekar, majd a Tökmagok és a Pöttömök.

A műhelyben végzett munka eredményes, mindezt háromszoros Arany Páva és Vass Lajos Kiemelt nívódíj, egy Vass Lajos nagydíj is fémjelzi.

Újra felléphettek a GóbéFesten

A helyi és környékbeli rendezvényeken rendszeresen fellépő népzenészek a közelmúltban ismét az angliai Manchesterbe kaptak meghívást, a GóbéFest székely-magyar fesztiválra. Az összművészeti, családi, ingyenes székely-magyar fesztiválon a három nap alatt 20 ezer látogató fordult meg. A főszervezője Ördög Ottília.

– Nagy öröm és hatalmas lehetőség számunkra, hogy három év után újra kiutazhattunk a GóbéFestre. A nagyokhoz felzárkózó Corvin Citerazenekar több tagja most vett részt először rajta, akadt, aki elsőként jutott el külföldre, és ült repülőn. A csapat nagy része repülővel utazott, ketten a szárazföldön, autóval vitték ki a hangszereket – mesélte Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője, majd további részleteket osztott meg.

– Péntektől hétfőig tartott a fesztivál, nagyon sűrű programunk volt, sok-sok fellépéssel, mindegyiket nagyon élveztük. A rendezvény két helyszínen zajlott. A nagyszínpad egy zártabb területen, egy hangulatos téren, a Cathedral Gardens-ben volt, oda célirányosan jöttek a fesztivál iránt érdeklődők, míg a kisebb színpadot teljesen nyitott, forgalmas helyen, az Exchange square-en állították fel, így az éppen arra járók is kedvükre bekapcsolódhattak. Szombaton háromszor, vasárnap kétszer léptünk színpadra.

Nagy megtiszteltetés ért minket, mivel vasárnap este a főműsoridőben is játszhattunk.

A közönségünkben minden nemzet megtalálható volt, valamennyien megcsodálták a magyar zenét. Kiemelném az ott élő magyarokat, akik már nagyon várták minket – tette hozzá.

A citerazenekar főként székely csokrokkal érkezett. A műsorban székelyföldi, bukovinai székely és gyimesi mellett szatmári, bácskai és tápiósági összeállítások szerepeltek. Legújabb műsorukkal pedig igazi „népzenei kalandozást” vonultattak fel, melybe többféle hangolású citerán túl megszólaltattak tekerőlantot, furulyát, facimbalmot, prímtamburát, gitárt, dorombot, kobzot, moldvai nagydobot, gardont és természetesen az ének sem maradt el.

A kecskeméti csapat zenei workshopot is tartott, ahol az érdeklődők közelebbről is megismerhették a hangszereket, akár ki is próbálhatták.

– Hatalmas, életre szóló élményekkel tértünk haza.

A fiataloknak ez óriási motivációt ad, hiszen az elmúlt hónapok kemény munkája fekszik a sikerükben, a fesztiválon pedig mindezt elismerték és szerették

– jegyezte meg a zenekar vezetője.

A citerazenekar az elmúlt hónapokban rengeteget gyakorolt. A Népzenei Tehetséggondozó Műhelyben a legnagyobbakkal a gyimesi tananyagot vették, elmélyültek a gyimesi tájegységben: népzenei, néprajzi ismeretek, néptánc, viselet, gyimesi táncdallamok tanulása, gardonkíséret, gardonos díszítések vonatkozásában. A Corvin Citerazenekar tekintetében továbbra is az volt a legfontosabb feladat, hogy felzárkózzanak a haladó csoporthoz, a nagyok csokrainak megtanulásával, technikai fejlesztéssel. A Tökmagokkal egyszerűbb dallamokat tanultak, gyakorolták a pergetést. A második félévben indult az új Pöttöm csoport, akikkel a citera megismerésétől eljutottak egyszerűbb gyermekdalok megtanulásáig, sőt a május végi Hungarikum Partin az első szereplésük is megtörtént nagy sikerrel.

Több rendezvényen is felléptek már

A fiatalok számos rendezvényen felléptek a GóbéFesten kívül, többek között a Tehetségnapon, a Citeraünnepen, a Csoóri Fesztiválon, a Hungarikum Partin és a Vass Lajos Népzenei Fesztiválon. Emellett imázsfilmet forgattak.

– A tanévben elért versenyeredmények, a fesztiválokra való meghívások fontos mérföldkövek számunkra. Mindez mutatja a Népzenei Tehetséggondozó Műhely színvonalát a Kárpát-medencei és nemzetközi mezőnyben egyaránt. Múlt hétvégén jártam családommal, melynek mind a négy tagja zenész, a vésztői népzenei tábor 25. éves jubileumi megemlékezésén, mint egyik alapító tag. A többiekkel együtt pedig augusztusban megyünk a Csutorás népzenei táborba. Nagyon várjuk, hiszen minden évben fantasztikus élményeket ad fiataloknak, felnőtteknek egyaránt – mondta végül Sulczné dr. Bükki Éva.