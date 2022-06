Az erdélyi Nimród Vadász Egyesület, Csíkdánfalváról, őzgulyást főzött felcsíki módra, melyhez a Grúber pince borait kóstolhatták a vendégek. Végül a madéfalviak szarvas szeleteket készítettek amadé módra, Balla Géza erdélyi borászat nedűit kínálva mellé.

A nap végén az érdeklődők megtekinthették Laki László festőművész kiállítását, továbbá a Vadászati kiállítást a Bertilla Borvillában, valamint az öt bajai természetfotós tárlatát is. A túra több pontján is felbukkant a Petőfi Sándort megidéző színész, a Petőfi 200 emlékév kapcsán. A túra útvonalán vadászkutyások felvonulásával is találkozhattak a vidám fesztiválozók.