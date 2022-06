Az ünnepi kórushangverseny során ismert és népszerű klasszikus és könnyűzenei darabok egyaránt elhangzottak a zsúfolásig telt templomban. A műsor külön érdekessége volt Kovács Andrea, Juhászné Zelei Judit és Szente Alfonz művésztanárok hangszeres zenei játéka.

Mint megtudtuk, a jánoshalmi Mithras Pedagógus Női Kórus egy évtizeddel ezelőtt Karsai Péter énektanár, volt országgyűlési képviselő vezetésével alakult meg. A kórus tagjai közül sokan a karnagy tanítványai voltak az általános iskolában és a gimnáziumban. A kórusban óvónők, tanítónők, tanárnők és más, zenével már évek óta foglalkozók énekeltek hosszú éveken keresztül.

A kórus az elmúlt tíz év alatt szakmailag nagyon sokat fejlődött, és taglétszáma is bővült. Kezdetben csak női tagok voltak az együttesben, ma már a hölgyek mellett férfiak is énekelnek a kórusban, ráadásul nemcsak jánoshalmiak, hanem a környező településekről is vannak tagjaik. Zenei repertoárjuk széles skálán mozog, elsősorban Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos műveit, valamint madrigálokat, népdalfeldolgozásokat és egyházi dalokat énekelnek, de ma már jól ismert hazai és külföldi könnyűzenei slágerek is rendszeresen elhangzanak a kórus hangversenyein.