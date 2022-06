Petőfi Sándor kedvenc kávéját kortyolgatva megzenésített Petőfi Sándor verseket hallgathattak a Móra Ferenc Gimnázium diákjai az Anno Kávézó árnyékos teraszán tartott rendhagyó irodalomórán kedden. A nagy múltú iskola ezzel a kezdeményezéssel is szeretett volna csatlakozni a Petőfi Emlékévhez – nyilatkozta hírportálunknak Rosta Eszter a gimnázium tanára. Elmondta, hogy a rendhagyó irodalomóra ötlete benne és három kollégájában a Petőfi kávé kapcsán fogalmazódott meg.

– Azt gondolom, hogy az irodalom, a zene, a kávéház szervesen összekapcsolódik. Mivel ezekben a meleg, nyári napokban már nehéz a tanteremben a diákok figyelmét lekötni, azt gondoltuk, hogy kihozzuk az irodalomórát az iskolához közeli Anno Kávéházba. A kezdeményezéssel célunk volt az is, hogy a diákoknak ízelítőt adjunk a nagyvárosi kávéházak irodalmi estjeinek hangulatából. Ugyanakkor azt is szerettük volna, hogy a kávéház vendégeit, vagy a város főutcáján sétáló embereket is megszólítsuk, számukra is népszerűsítsük a verseket, melyeket megzenésítve sokkal könnyebben fogad be a közönség – érvelt Rosta Eszter, aki azt is hozzátette, hogy ez azt utcai, rendhagyó irodalomóra jó lehetőség volt arra is, hogy a gimnázium tehetséges diákjai még szélesebb körben bemutatkozzanak.

A rendhagyó irodalomórán természetesen Petőfi Sándor életműve állt a középpontban. A költő szerzeményeit Fekete Zoltán tanár zenésítette meg, akitől egyébként sem áll távol, hogy irodalomóráin gitárkísérettel adjon elő egy-egy verset a diákoknak. A mostani alkalomra ezekből válogatott össze egy tanórára valót. Ebben voltak segítségére még Kisné Letkó Bernadett, Tímárné Barna Kata, és Jankovszki Sára tanárnők. Brimo Minan, saját megzenésített verseit adta elő. Kálmán Vilmos basszusgitáron és csörgődobon kísérte az előadást, Tóth Csongor dobolt, Toldi Brigitta pedig énekelt. Hevér Réka és Kele Nikol Léda verset mondott.

Megzenésített Petőfi Sándor verseket hallhattak a diákok. Fotó: Vajda Piroska

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.