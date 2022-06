A Főtéren a Food Track-ekben, nagyon sokféle étel kérhető majd, a sóstól az édesen át a fagylaltig. Trendi kiülők, kiállókat lesznek, köztük több babzsák is helyet kap. A HA-Bárban pedig a minőségi borfogyasztáshoz teremtik meg a megfelelő körülményeket.

A fesztivál gasztronómiai kulturális vonalát erősíti majd a Deák téren, a Hírös Agóra előtt Magyar Sajtófotó vándorkiállítás, ahol 250 fotográfus 6000 fotójából látható válogatás, a szociofotóktól a természetfotókig.

A zenei részből kiemelkednek az esti 20.30-kor kezdődő koncertek. Fellép többek között a 4 S Street, Péter Szabó Szilvia, Magna Cum Laude, Totoro, Little Gee, Nagy Adri és zenekara.

A zenei vonalat erősítik még az utcazenészek, akik minden nap 18 és 20.30 között játszanak a Deák téren és a Főtéren.

A képzőművészeti vonal is nagy hangsúlyt kap. A Hírös Agóra munkatársai és a helyi alkotók jóvoltából igazi Montmartre-i hangulat elevenedik majd meg a fesztivál idejére. Helyi és környékbeli alkotóművészek, festők, grafikusok a Főtéren ülve alkotnak, a fesztiválozók testközelből láthatják majd az alkotói munkát, és beszélgetésbe is elegyedhetnek a művészekkel. Emellett a belvárosi kirakatokban több művész alkotásai tekinthetők meg, akár tárlatvezetés keretében is.

A fesztivál szombati programja tökéletesen illeszkedik majd a Múzeumok Éjszakája kecskeméti programsorozatába.

A szervezők gondoltak a család legkisebb tagjaira is, számukra a HAgóra Falva kínál majd vidám perceket. A Szent István szobor környékén felállított kis házakban bármikor kedvükre játszhatnak a gyerekek.

Jó hír a családoknak, hogy a fesztivál ideje alatt minden nap mese- és gyerekprogramok is színesítik az ott töltött órákat.

A fesztivál minden nap 15 és 24 óra között várja a látogatókat, sőt szombaton ettől is hosszabb ideig, megfelelő hangerő mellett. Minden program ingyenes. Poharak a borászatok standjai mellett a Hírös Agóra információs házánál is vásárolhatók.