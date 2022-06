Az évfordulóra írt összefoglaló szerint dr. Kujáni Ferenc kanonok és Gábor Lajos festőművész fogott össze a városvezetővel, hogy létrehozzák a Városi Múzeum Bizottságot, amivel hivatalos képviseletet is kapott az intézmény. A tárlatot Gábor Lajos magángyűjteményének anyagából rendezték be a városházán, és háborítatlanul működött, egészen a II. világháborúig. A Kalocsát is feldúló hadműveletek során a múzeum tárgyai megsemmisültek vagy szétszóródtak. Az eredeti gyűjteményből csak kevés tárgyat sikerült visszaszerezni, többnyire vásárlás útján.

Évek elteltével Laszczik Ernő nyugalmazott iskolaigazgató és több támogatója kezdte el szorgalmazni a múzeum végleges elhelyezését. Kezdetben az érseki Jószágkormányzóság (mai Hotel Kalocsa) tűnt a legjobb lehetőségnek, de az utolsó pillanatban jöttek az oroszok, és katonai létesítménnyé degradálták az épületet. Laszczik 1955-ös halálával ismét megrekedt az intézmény ügye, így maradt a városházán, holott az időközben hozzá került Tóth Mike-féle ásványtárat itt már esélytelen volt kiállítani.

A 60-as évek elején a Szent István Gimnázium földszintjén rendeztek be kiállításokat, és egy újabb évtized kellett, mire eldőlt, hogy a gyűjtemény önálló tájmúzeummá szerveződhet.

Évekig tartó berendezés után, 1977 februárjában nyílhatott meg a mai állapotra már valamelyest emlékeztető Viski Károly Múzeum.