A helyi Oscar-gálaként is emlegetett Együtt a Művészetért Díjátadó Gálát hagyományosan az évad befejeztével rendezi meg minden évben a színház. Kilenc kategóriában adták át a díjakat az évad kiváló művészeinek és produkcióinak. A társulat idén is káprázatos műsorral készült a közönségnek: részleteket adtak elő az Elisabeth zászlóshajó produkciójukból, de a következő évad musicaléből, a Jókai regénye alapján készült Kőszívűből is láthatott a közönség egy kis kedvcsinálót. A műsorban a teátrum egész társulata szerepelt.

A Legjobb női epizodista kategóriájában Jankovics Annát díjazták, akinek Horváth Attila Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója adta át az elismerést.

Legjobb férfi epizodista Fazakas Géza lett, aki Berta Tibortól CabTec Kft. cégvezetőjétől vette át a díjat.

A Zenei tagozat idei díjazottja Németh-Nagy Johanna, neki Kriskó János Kecskeméti Televízió Múzsa kulturális magazin felelős szerkesztője adta át az elismerést.

A Legjobb női táncművésznek idén Szőllősi Krisztinát választották, aki Tormási Attilától, Tormási Autóház Kft. tulajdonos-ügyvezetőjétől vette át a kitüntetést.

Legjobb férfi táncművész Emanuele Co lett, akinek Hajdú Tamás Reuzál Trend Bt. cégvezetője adta át a díjat.

Legjobb kisszínházi előadásnak az 1x3 néha 4 darabot választották, Seres Sára Együtt a Művészetért Díjátadó Gála szervezője adta át az elismerést.

Legjobb színésznőnek Hajdú Melindát választották, aki Hoffmann Katától, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. HR és marketing kommunikációért felelős munkatársától vette át a kitüntetést.

Legjobb színész Koltai-Nagy Balázs lett, neki Gyenes Balázs, HÉP - Horváth Építőmester Zrt. ügyvezetője adta át a díjat.