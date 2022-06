– Szakmai téren milyen változtatásokat vezetett be?

– A kórus repertoárját frissítettem a mai közönség elvárásaihoz igazítva. Így a művek egy része igényesebb lett, a népdalfeldolgozások mellett új egyházi és világi kórusokat tanítottam, ugyanakkor természetesen továbbra is szerepelnek benne klasszikus Kodály- és Bárdos-művek. Több az új, lendületes darab is. Az új repertoárunkat az évadzáró koncertünkön hallhatta a közönség: egyházi művekkel kezdtünk, majd népdalfeldolgozások és különleges világi művek következtek, köztük középkori bordalok. A műsort XX. századi dzsesszdallammal fejeztük be, Gershwin Szóljon a zene című művét énekelte a kórus. Egyik tagunk fuvolán és szaxofonon játszik, melyek kiválóan jöttek a francia Turdillonhoz és a Gershwin-műhöz. Nagy örömömre a kórus zongorakísérője, Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet az én munkámat is segíti, emelve a kórus szakmai színvonalát.

Zöldi-Kovácsné Korompai Mónika Fotó: Gulyás Sándor

– A kórusban többen az idősebb korosztályhoz tartoznak, akik érintettebbek voltak a járvány ideje alatt. Hogyan tudta tartani a lelkesedést, a kitartást a tagokban?

– Amikor a lehetőségek adottak voltak, személyesen próbáltunk. A kapcsolattartás azonban folyamatos volt. Lelkileg is támogattam mindenkit, hogy a nehéz helyzeteket könnyebben átvészeljék. Február közepe óta próbáltunk, az énekeket otthon is gyakoroltattam, úgy, hogy kórustársunk mindenkinek elküldte a művek felvételeit. Így a mostani koncertünkön elhangzó dallamokat nemcsak a próbákon, hanem egyedül is tudták gyakorolni a kórustagok. Úgy érzem, hogy 2019 óta a fejlődés látványos, melyet az évadzáró koncertünkön a közönség is megtapasztalhatott. Most már csak abban bízom, hogy új, fiatalabb tagokkal bővülhet csapatunk, mely elengedhetetlen a jövőbeni után­pótláshoz.

– Mi a civil szakmája?

– Magyar–ének szakos tanárként a tanítás is az életem meghatározó része. Miskolci vagyok, Kecskemétre jöttem férjhez. A városban eltöltött több mint három évtizedből mintegy 26 esztendőt a Piarista Általános Iskola felső tagozatán dolgoztam. Ma már nyugdíjas vagyok, de óraadóként még visszajárok.

– Ön nemcsak karnagyként dolgozik, hanem énekel is. Melyik áll közelebb a szívéhez?

– Ugyanúgy fontos számomra mind a kettő. Miskolcon a Bartók Oratórium Kórusban, majd Kecskeméten a Nemesszeghy Márta Kórusban énekeltem, most pedig vasárnaponként a piarista templom liturgikus énekkarában. 16 évig vezettem a Piarista-iskola felső tagozatának Piarista Scholáját. Sok szép templomi szolgálat és szereplés közül büszkén mondhatom, testvériskolánkban, Salzburgban háromszor is felléptünk. Most a Kodály Zoltán Vegyeskarban karnagyként élem meg a zene szeretetét.

– Mikor lesz legközelebb fellépésük a Kodály Vegyeskarral?

– A nyáron pihenünk, de szabadprogramot szerveztünk a napokban is a közösségépítés jegyében. Szeptembertől intenzíven próbálunk, mert októberben fellépünk a Vándor Kórustalálkozón. Négy kórus, a lajosmizsei, az izsáki, a jánoshalmi és a mi énekkarunk tart néhány éve közös koncertet, mindig más-más a házigazda. A vándorkoncert tavaly Lajosmizsén volt, idén Jánoshalmán lesz. Bízunk benne, jövőre mi fogadhatjuk a kórusokat, melyre nagyon készülünk, hiszen 2023-ban lesz fennállásunk 135. évfordulója.