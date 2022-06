Az installáció kialakítását helyi szakértők hívták életre. A pályázatot Szigeti Tamás agrártanácsadó nyújtotta be, a QR-kódokkal is bővített történeti tartalmakat Romsics Imre múzeumigazgató állította össze, míg a tervezés és a kivitelezés a kalocsai Miró-Grafika Kft. munkája – sorolta a közreműködőket a városvezető. Filvig Géza jelezte, a Hungarikumfallal a lakosság felé is szeretnének nyitni, ezért arra biztatja a kalocsaiakat, hogy látogassák meg a kiállítást, amihez egy új nyereményjátékot is hirdetett.

Arra kérte a városháza látogatóit, hogy készítsenek szelfit a fal előtt, majd a fotót küldjék el az [email protected] címre.

Az egy hónaposra tervezett kampány alatt az önkormányzat közösségi oldalaira töltik fel a képeket, és a legnépszerűbb hármat értékes hungarikumcsomagokkal fogják jutalmazni.

A polgármester hozzátette, hogy a városnak nagyon komoly értékei vannak, és a lakosság okkal büszke rájuk. Mint mondta, az installációt azért állíttatta az önkormányzat, hogy még jobban kihangsúlyozza az ezeréves Kalocsa kulturális, szellemi örökségét.