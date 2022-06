A község könyvtára ebben az évben is szeretné megrendezni az „Érdekes emberek – érdekes életutak” című előadás-sorozatot – jelentette be közleményben az intézmény. A program alkalmaira olyan foktői, vagy onnan elszármazott, esetleg rokonság révén a településhez kötődő személyeket keresnek, akik szívesen bemutatnák különleges foglalkozásukat, élettörténetüket, vagy hobbijukat. Javaslatokat tenni és jelentkezni a községházán, vagy a 78/678-130-as számon lehet.