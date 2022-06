– Kilencedik alkalommal rendezik meg a 14 éven aluliak számára meghirdetett játékos olvasási versenyt, a Nyárolvasót. A cél, hogy minél többen és minél többet olvassanak a szabadszállási gyerekek. Minden alkalommal mást találunk ki, hogy mit lehet gyűjteni a kikölcsönzött könyvekkel. Természetesen a legkisebb korosztály, akik még nem ismerik a betűket, is részt vehetnek, hiszen nekik a szüleik, nagyszüleik tudják felolvasni a meséket – részletezte a játék lényegét Vass Roland könyvtárvezető.

Idén elefántok bőrébe „bújhatnak” a gyerekek, és stílusosan kiselefántokat lehet gyűjteni.

A legszorgalmasabbak a nyár végén értékes jutalomban részesülnek majd.

– Év közben is próbáljuk felhívni a figyelmet az olvasás fontosságára, ami elsősorban ellenőrzött szöveget kellene, hogy jelentsen, nem pedig internetes posztokat. Az utóbbi időben az olvasási kultúra háttérbe szorulásával szinkronban rendkívül visszaesett az emberek szövegértő képessége, amit tapasztalhatnak azok, akik napi szinten emberekkel, azok tájékoztatásával foglalkoznak. Ezért is igyekszünk folyamatosan olvasásra buzdítani a település lakosságát. Emellett az idén nyáron is megtartjuk a több évtizedes múltra visszatekintő programsorozatunkat a Nyáridőtöltést. Júliustól szerda délutánonként foglalkozással várjuk a szünetüket töltő kicsiket és nagyokat. Lesz hímzés, karkötőkészítés, agyagozás, origamifoglalkozás, kavics- és üvegfestés. Mindezek mellett tervezzük beindítani a Könyvtári Társasjáték Klubot is, mert megnövekedett az érdeklődés, és felajánlásként is több ilyen típusú játékot kaptunk – tette hozzá a könyvtárvezető.