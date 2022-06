A kiállítás anyaga a 2015-ben alapított, Nagy-Magyarország határainak értékeit számba vevő Országhatártúra Mozgalom anyagából született, a könyv pedig a Magyar Királyság osztrák határának szakaszát mutatja be. Az Országhatártúra Mozgalmat az egyesület elnöke, Batár Zsolt Botond hívta életre az 1938-ban felavatott Országos Kéktúra mintájára. Célja nem Nagy-Magyarország határainak erőszakos megváltoztatása, hanem azok átjárhatóságának biztosítása, emlékhelyek kialakítása, a történelmi ismeretek bővítése és a hagyományőrzés.

Mindezt a romantikával is bíró túrázáson keresztül. A 2015-ben indult mozgalom 2016-tól a Kárpátalja, az Őrvidék és a Délvidék egy-egy szakaszának bejárásával folytatódott.

A vállalkozó felfedezők egy-egy szakaszt, területet alaposan bejárnak és feltérképeznek, majd megállapítják a hajdani határ útvonalát.

A felfedezők kidolgozzák és könyvben is kiadják a megközelítés, bejárás lehetőségét, emellett az útvonalak mellett található szálláshelyeket, étkezési lehetőségeket sorolnak fel.

A feldolgozott szakaszokat egységes egésszé illesztik össze, mintegy bejárható túraútvonallá téve Nagy-Magyarország hajdani határait.

Az egyesület szoros együttműködést alakított ki a határjárókkal: a Székelyföldi Társaság tagjai a keleti és déli Kárpátok gerincén húzózdó valamikor országhatárának bejárási lehetőségeit kutatják 2003-tól, és 2017-től több ütemben mutatják be a nagyközönségnek, a tervek szerint a Határjárók a Kárpátokban című könyvsorozat 18 kötetében. A tárlat molinóin az Országhatártúra fényképekkel dokumentált pregnáns állomásait mutatják be a szervezők, illetve a debreceni Botos Lajos a trianoni békediktátummal kapcsolatos egyedülálló képeslap gyűjteménye is megtekinthető.