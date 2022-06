– Ceruzával a kezemben születtem – mondogatják gyakran a szüleim. A rajzolásban nagyon fiatalon megmutatkozott a tehetségem. A családom támogatott benne, hogy bontakoztassam ki kreativitásom, a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában pluszszakkörre is jártam. A grafika áll hozzám a legközelebb, de nyitott vagyok más művészeti ágakra is. Jelenleg a csendéletek mellett a portrékészítés a kedvencem. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy tanulmányaimat a Katedra gimnázium művészeti tagozatán folytatom – mesélte Kerekes Aliz, aki most fejezte be a 9. évfolyamot.

Kreativitása azonban nemcsak a rajzlapon, festővásznon mutatkozik meg, néhány éve az írásban is megtalálta önmagát, mely segít számára kifejezni mélyebb gondolatait is.

– Édesanyám javaslatára kezdtem el írni, novellákkal pályázni. Már első alkalommal második helyezést értem el.

Ez elég nagy ösztönzést adott, és keresni kezdtem a pályázati lehetőségeket. Több alkalommal is indultam. Most az a nagy megtiszteltetés ért, hogy újabb novellám került be egy antológiába. A Marysol Könyvkiadó Cseresznyevirágzás című pályázatára 694 mű érkezett be, melyből 73-at választottak ki, köztük az én Eltemetett érzés című novellámat. A másik díjazott, Kettőség című, pszichológiai témájú novellámat pedig a Soraya Könyvkiadó Gyémánt útja című pályázatára küldtem be – tette hozzá Aliz, aki mesélt még a többi szabadidős tevékenységéről is.

– Az elmúlt időszakban, a járvány miatt több időm jutott az alkotói munkára, írásra vagy grafikákra. A járványidőszakot már magam mögött hagytam, csak a jóra emlékszem vissza. A világban történt eseményeket azonban már régóta figyelemmel kísérem, szeretem tudni, mik zajlanak, mik történnek szűkebb és tágabb környezetemben. Szeretek zenét hallgatni és táncolni is. Korábban öt évig táncoltam, az elmúlt időszakban azonban nem volt rá lehetőségem, de tervezek visszatérni a tánc világába is, mely szintén sokat ad a mindennapjaimhoz – jegyezte meg Aliz.

Művészeti pálya vagy írás? – tettük fel a kérdést végül a diáklánynak, aki elárulta, hogy a kettőt együtt szeretné vinni, hiszen jól kiegészíthetik egymást.

További sikerek a Katedra szakgimnáziumban

A Katedra szakgimnáziumban a tanév vége előtt nemcsak Aliz büszkélkedhet szép eredményekkel, más diákok is eredményesen szerepeltek rangos tanulmányi versenyeken, főként művészeti téren.

A Hírös Agórában megrendezett Paletta kiállításon hárman részesültek „A legművészibb alkotásért” járó elismerésben: Éhmann Nikolett, Dobozi Gréta és Ritz Evelin diáklány.

Színházi siker is született. Takács Ágnes 9. évfolyamos diáklány a Ciróka Bábszínház társulatával a Lazarcú Maszkákkal részt vett a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón, ahol előadásuk arany minősítésben részesült, a Kamasz útkeresés ábrázolásáért pedig különdíjasok lettek.

A Láttad-e már a zenét? című pályázaton a közel ezer beérkezett pályaműből a 9. osztályosok versenyében Balogh-Ballai Abigél 1. helyezett, a 10. évfolyamos kategóriában Tóth Fruzsina 1., Hegedűs Lili 2., Seres Panna és Dobozi Gréta 3. helyezett, a 11. osztályosok között Véh Lili 1. és Pickarczik Jázmin 2. helyezett lett.

A XXX. Országos Rajzversenyen Ferenczi Luca Adél a II. korcsoportban a szakgimnáziumok kétéves érettségi utáni képzésen résztvevő diákjai között országos 3. helyezést ért el. Kovács Adrienn az I. korcsoport országos 4. helyezettje, Fekete Zsófia 14. helyezettje lett.

Az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak (ÁSZÉV) versenyen a képző- és iparművészeti ágazatban a 12. évfolyamos grafikus diáklány, Zahorán Dorka országos 6. helyezett lett. A versenyen bemutatta művészettörténet-tudását, rajzi kreativitását és szakmai portfolióját.

A IV. Országos Festőversenyen az I. korcsoportban a középmezőnyben végzett Mató Zsombor és Éhmann Nikolett. A II. korcsoportban, ahol a kétévfolyamos szakgimnazisták 13–14. évfolyamai versenyeztek, Ferenczi Luca 12. lett.

A Vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) Samu Ramóna országos 15. helyezést ért el. A 2022-es Vizuális kultúra OKTV munkáiból kiállítást nyílt Budapesten, ahol megtekinthető Samu Ramóna alkotása is.

A művészetis diákok felkészítésében részt vett: Kőrös Sára, Farkas László, Lovas Tibor, Tokodi Anita, Ugray Zsuzsa és Zsolczai Balázs művésztanár.