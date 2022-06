Dudásné Tóth Erika a pályázattal kapcsolatban kifejtette: nagyon fontos minél fiatalabb korban felhívni a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Ezt célozza a rajzpályázat is. – A legfontosabb, hogy minél hamarabb tudatossá váljanak a gyerekek a biztonságos közlekedés iránt.

A kiállított rajzok is megmutatják, hogy már egészen fiatalon igen komplexen ábrázolnak a gyerekeke egy-egy közlekedési szituációt.

Több alkotáson is egyszerre ábrázolódik a rossz példa és annak helyes alternatívája – fogalmazott az őrnagy és hozzátette, hogy ezen felül minden évben számos egyéb rendezvénnyel igyekeznek megszólítani a fiatalokat.

A könyvtár vezetése is örömét fejezte ki, hogy már második alkalommal láthatók a rajzok az intézmény falain belül. – A legfontosabb, hogy a pályázatot benyújtó gyerekekkel a pedagógusok és a szülők beszélgettek a közlekedésbiztonságról és felhívták a figyelmüket a biztonságos közlekedésre – méltatta a pályázat nemes célját Bene-Kovács Márta könyvtárszakmai főosztályvezető.

Hozzátette, hogy a könyvtár kiváló helyszín, mert számos szakirodalom áll rendelkezésre a témában minden korosztály számára. Az elmúlt években a keménykötéses leporelló kiadványok is megjelentek a legkisebbek részére, de a nagyobbak is találhatnak lapozókat, a felnőttek pedig komolyabb kiadványokat. A főosztályvezető kiemelte, hogy a könyvtár alkalmas helyszínt jelent az ilyen tárgy köré épített foglalkozásokhoz is.

A helyezettek ajándékokat is kapnak. A legkisebbek strandfelszerelést, a kicsit nagyobbak vezeték nélküli fülhallgatót, és persze mindenki csomagjában lesz közlekedésbiztonsági és láthatósági felszerelés. A kiállítás július elejéig látogatható, de a képek a bizottság Facebook-oldalán is megtekinthetők.