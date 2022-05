– Azt tapasztaltam, hogy minden bortúra alkalmával a hölgyek sofőrszerepet játszanak, és azt is látom, hogy a nőknek van igényük a tanulásra. Érdekli őket, hogy milyen borok vannak, hogy kell fogni a poharat, mit lehet tudni arról az italról. Odafigyelnek arra is, hogy melyik borhoz melyik étel illik. A gasztronómia egyre inkább előtérbe kerül, de ezt is tanulni kell.

A nemzetek különféle borait is megtanuljuk idővel, de most ezen a napon a nemesnádudvari borokat szeretnénk bemutatni.

Nagyon sok jó borász van Nemesnádudvaron, akikről nem is tudunk. Hiszek abban, hogy a női energiák pozitívan tudják formálni a világot, és képesek megváltoztatni. Ez a rendezvény kiváló alkalom ennek előmozdítására, arra hogy egymást építsük minden szinten. A nők fogjanak össze, és segítsük egymást. Nagyon sok értékes hölgy van a környezetemben is, akik segítőkészek, és úgy érzem, van igény egy ilyen rendezvényre – hangsúlyozta Megyeri Julianna.