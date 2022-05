Az áttetsző finomság, világszínvonal, egyediség, hagyománytisztelet, nemzedékek tudását átörökítő kézműves különlegesség a jellemzője az idén 120 éves halasi csipkének. Számos nemzetközi kiállítással, emlékéremmel, csipkealbummal és az Öltözetünk dísze a csipke cím pályázattal is tisztelegnek a jeles évforduló előtt.

Pénteken nyílt meg a már hagyományosnak mondható nemzetközi csipkekiállítás, amelynek díszvendége Horvátország. – A csipke a valaha készült legszebb utánzata a természet fantáziájának. A csipke mindig felidézi számomra azokat az egyedülálló tervezéseket, amelyeknél a fák ágai hímzik az égboltot és nem hiszem, hogy az emberi lélek bármely találmánya kecsesebb vagy pontosabb eredetű lenne – idézte a híres francia divattervező Coco Chanel gondolatait Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere a kiállítás megnyitóján mondott köszöntőjében.

A városvezető szerint rendkívüli esemény a mostani kiállítás, hiszen ismét egy jeles évfordulóhoz érkezett a halasi csipke.

– 120 éve, 43 830 nap, több százezer munkaóra, ennyi ideje alakul és formálódik a halasi csipke. Rengeteg szorgos kéznek köszönhető a mai formája, és több vezetőnek is hálásak lehetünk azért, hogy a halasi csipkét mindenki ismeri a világban, illetve hungarikumként számtalan magas rangú vendég kaphatta már ajándékba – fogalmazott a polgármester, aki köszöntet mondott mindazoknak, akik hatalmas szorgalommal és alázattal dolgoznak a csipke 21. századi fennmaradásáért és népszerűsítéséért.

Újabb testvérvárosi szerződést kötött Halas

– Hálásak vagyunk azért, hogy Lepoglava városával évek óta fennálló munkakapcsolat és nemzetközi együttműködés egy városi barátsággá fejlődhetett. Testvérvárosi szerződéssel erősítettük meg egymás iránti elkötelezettségünket – utalt Fülöp Róbert arra, hogy a kiállítás megnyitója előtt ünnepi díszülésen írták alá a két város vezetői a testvértelepülési kapcsolatról szóló dokumentumokat.

– Az elmúlt években személyes célommá is vált, hogy a halasi csipke jelen legyen mindennapi életünkben. Ünnepi alkalmakor egyre több férfi öltönyén található díszzsebkendő és még ennél is több hölgy nyakában láthatunk csipkemedált. Jeles eseményeken önkormányzatunk is csipkét ad ajándékba és magas rangú hivatalos vendégeink sem szoktak a halasi hungarikum nélkül távozni városunkból.

A mindenkori városvezetés, a csipkeház dolgozói felelősséggel tartoznak a halasi csipke színvonaláért.

Én ezt a felelősséget viselem és töretlenül hiszek abban, hogy ennek a remekműnek a világ modernizációs törekvéseinek elfogadásával együtt is van létjogosultsága – hangoztatta a polgármester.

Drago Horvat, Horvátország pécsi főkonzulja a megnyitó ünnepségen a két ország közös történelmére emlékeztetett és mondott köszönetet mindkét ország csipkevarróinak, akik sokat tettek a két nemzet jó kapcsolatáért.