Ez az első, a magyarországi horvátok történetéről szóló könyv, amely bemutatja a Magyarországon élő horvát népcsoportok egészét.

– Erre a könyvre azért volt szükség, mert ilyen eddig nem létezett. Az egyes népcsoportokról nagyon sok könyv jelent meg, tudományos monográfiák, inkább horvát nyelven, ritkábban magyarul. De mindegyik csak egy-egy népcsoportot tárgyalt külön, és az egészet nem. Zágrábtól kezdve Pécsig, de Magyarországon is még a szocialista időszakban a tankerület jelentetett meg több könyvet a magyarországi horvát népcsoportról, de a kilencvenes évek után is jelentek meg ilyen írások. Olyan könyv, ami arról szól, hogy hogyan kerültek ide és milyen összefüggés van köztük, milyen rokonság, nyelvi vagy kulturális azonosság, ezt egyik sem mutatta még be eddig – mondta Sokcsevits Dénes történész.

A történelmi összefoglaló megjelenését több évtizedes kutatás előzte meg.

Sokcsevits Dénes arra a kérdésre kereste a választ, hogy kik a magyarországi horvátok, mi köti össze a különböző nyelvjárást beszélő közösségeket. A hazai horvát kisebbség a kutatók véleménye szerint legalább hét, részben eltérő nyelvjárást beszélő, más-más korszakban kialakult, egymástól földrajzilag is elkülönülő, a mai Horvátországon kívül még Bosznia-Hercegovina különböző vidékeiről származó népcsoportra oszlik, írja bevezetőjében a szerző.

A könyv a szélesebb olvasóközönségnek szól. Kétnyelvű a kötet, magyar és horvát, a cél az volt, hogy ne csak a horvátul értők olvashassák, hanem olyanok is, akiket érdekel a téma, vagy valami rokonság fűzi őket valamelyik népcsoport tagjaihoz, de már a nyelvet nem beszélik, ugyanakkor ők is kíváncsiak arra, hogy kik az őseik.

A bajai rendezvényt követően sorra jönnek a bemutatók. Egyebek mellett Zágrábban a történelmi fesztiválon is megismertetik a kötetet, ahol két horvát kutató mutatja be Sokcsevits Dénes történész munkáját, aki korábban elsőként írta meg magyarul Horvátország teljes történetét.