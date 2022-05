Hozzátette továbbá, hogy Szilágyi Áron doromb bemutatója magával ragadó volt, Bolba Éva és a Jazzterlánc fergeteges gyermeknapi koncertet tartott. Varga László fafaragó segítségével különböző figurákat lehetett faragni. Nagy Otília festőművész az erdei akvarell festést mutatta be, Szelesné Kása Ilona pedig a Színeskert alapítvánnyal növényi tintákkal alkotott. A Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóházát is birtokba vehették a gyerekek, Ludas Mátyás népi játékait pedig kipróbálhatták. A Muzsikál az erdő 2021-es gyermekrajzpályázatának nyertes rajzaiból nyílt kiállítás, és természetesen eredményt is hirdettek.

Érdekességek a rovarvilágban címmel Enyedi Róbert biológus tartott túrát, de Bártol István természetvédelmi őr is túrát vezetett.

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola fiatal tehetségei is bemutatkoztak. Fuvolán Lendvai Adél, hegedűn Szabó Emese és Kovács Dorka játszott, zongorán kísért Pastrovics Luca és Gerhát László. Természetesen nem maradt el a klasszikus zenei koncert sem, amit a Corpus Harsona quartet mutatott be. Az erdei divatbemutató szintén a környezettudatosság jegyében történt, mert újra hasznosított farmer anyagokból készített ruhákat lehetett megtekinteni. A Cimbaliband fergeteges műsorával zárult a Muzsikál az erdő tőserdői programja.