A nagyközség önkormányzata már évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyi lakosokban erősítse a településhez való kötődést, a hagyományok és helyi értékek megőrzésének fontosságát. Ennek jegyében számos kulturális rendezvényt szerveztek, valamint több kötet és katalógus készült a múlt hagyományainak, értékeinek bemutatására.

– Őseink iránti tiszteletünk nagyon fontos a számunkra. Sokat tettek azért elődeink, hogy itt tartsunk ma. Helvécia szépen fejlődik, gyarapodik. Éppen ezért szeretnénk, ha a ma élő helvéciaiak is megismernék a múltat, az őseinket, a hagyományainkat. Ennek érdekében egy átfogó programot állítottunk össze, melyhez jelentős anyagi támogatást is nyertünk néhány éve a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által támogatott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból – mondta Balogh Károly polgármester, majd Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző részletezte a több éven átívelő programot.

– A pályázati támogatást két közeli településsel, Ballószöggel és Fülöpházával közösen nyertük meg, azzal a céllal, hogy a helyi identitást és a szomszédos települések közötti kapcsolatot erősítsük.

Így a hagyományos Alapítási ünnepünket két alkalommal Szomszédolás ünneppel egészítettük ki, melyre meghívtuk a másik két településen élőket is, hogy jobban megismerjék Helvécia értékeit. Az elmúlt időszakban több írásos anyagot készítettünk.

A tankatalógusban a helyi értékeket mutattuk be, melyek egyben tanító jellegűek is voltak. Olyan helyi mesteremberek szerepeltek benne, akiktől ma is bárki tanulhat, akár a szőlőtermesztésről, akár a néptáncról vagy éppen a népi mesterségekről van szó. Készítettünk internetes felületeinkre videókat is a kézműves-foglalkozásokról. Emellett természetesen folyamatban van a helyi értéktár összeállítása, mely az országos Hungarikum Gyűjtemény alapjául is szolgálhat a jövőben – sorolta Turupuliné Polyák Katalin.

Az írásos dokumentumokat a közelmúltban egy helytörténeti könyv koronázta meg.

A mintegy 120 oldalas kiadványt Hajagos Csaba történész írta és szerkesztette, szakmai munkatársa volt Bezsenyi Ádám és Péterné Fehér Mária.

– A Helvécia históriája egy hiánypótló kiadvány. Régi vágya volt az önkormányzatnak, hogy legyen egy átfogó történelmi visszatekintés településünk múltjára – vette vissza a szót Balogh Károly. – Helvéciát – Kecskemét pusztáján – 1892-ben alapította meg Wéber Ede szőlész, aki a Dunántúlról hozott magával a filoxéra miatt kereset nélkül maradt szőlősgazdákat. Helvécia elnevezés tisztelgés volt Wéber Ede svájci tanár, szőlész előtt, utalva hazájára, hiszen Svájc neve latinul Helvetia. Az azóta eltelt 130 év történéseit foglalja össze a könyv, mely – bízom benne –, sokaknak nyújt majd hasznos olvasmányt – tette hozzá a polgármester, ezután saját kötődéséről mesélt.

– Én magam is jól ismerem a települést, hiszen családom helvéciai története egybeforr az alapítással, ugyanis felmenőim 1892-ben települtek ide Wéber Ede hívására a Balaton-­felvidékről. A könyvben ismertetett 130 évet itt éltük meg, jómagam a negyedik generációt képviselem. Az idetelepültek szorgalmas, küzdő emberek voltak, akik a nehézségek árán is virágzó szőlő-gyümölcs kultúrát hoztak létre. Helvécián napjainkban is többen foglalkoznak mezőgazdasággal, szőlő-, gyümölcstermesztéssel. Büszkék vagyunk arra, hogy a sok évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező településekhez képest nekünk 130 év alatt sikerült legalább akkora sikereket elérnünk – mondta végül Balogh Károly.