Közösségi oldalukon közzétett felhívásukban írják, hogy a felnőtt csoport már évekkel ezelőtt befejezte a közös munkát, azonban utánpótlás-csoportok azóta is működtek, sőt a felnőtt táncosok is részt vettek a község életében a különböző rendezvényeken, ünnepi műsorokban, és segítették a gyerekek munkáját. Az élet úgy hozta, hogy ebben a tanévben befejeződik az utánpótlás nevelése is Gátéron.

Méltó búcsút rendezve szombaton délután 4 órától rendezik meg a korábban hagyományos Gyermek Néptánc Gálát, ahol a gátéri gyerekek mellett a környékbeli települések táncosai is fellépnek majd, a délutánt pedig egy fergeteges, régi időket idéző hagyományos táncház zárja majd.

– A táncházba várjuk sok szeretettel a Kismakkos Néptáncegyüttes egykori tagjait és minden érdeklődőt. Mindezek ellenére az Egyesület tovább folytatja a közösségi munkáját a rendezvények szervezésével és a kulturális élet támogatásával – olvasható közleményükben.