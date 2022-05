A nagy sikerű rendezvénynek Kecskeméten, a Bajor Étterem külső különterme adott helyet. A Kecskeméti Nótások Baráti Köre vendégeik között köszönthették a székely barátaikat, akikkel szombat délelőtt a városközpontban is felléptek a Térségi Nagy Székely Verbuválás elnevezésű rendezvényen. Továbbá elfogadta a meghívást dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Engert Jakabné alpolgármester és Lévai Jánosné tanácsnok is.

A vendégeket és a nótabarátokat elsőként Ország Ilona, a fesztivál háziasszonya köszöntötte, majd Kovács János aranykoszorús nótaénekes, a Kecskeméti Nótások Baráti Körének elnöke egy nótával fokozta a hangulatot. A kísérő zenekar ezúttal is Nyári László és cigányzenekara volt.

A fesztivált ünnepélyesen dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg. Mint mondta, 100 évvel ezelőtt határaink megváltoztak, de a határon túliakkal azóta is összeköt minket a közös nyelv, a kultúra. E szép magyar hagyományokat, értékeket ápolni kell és folytatni. Ez nem olyan adottság, mely magától megmarad, tenni kell érte. Őseink ránk hagyták, nekünk kell őrizni és tovább vinni. Ezt szolgálja ez a fesztivál is, hiszen a magyar nóta is közös hagyomány.

Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő rendszeresen részt vesz a Kecskeméti Nótások Baráti Körének rendezvényein. Köszöntőjében a magyar nótát és a székely-magyar barátságot méltatta, külön szólt az erdélyi vendégekhez.

Kiemelte: a magyar nóta a magyar kultúra kincse, mert a legőszintébb hangon szól a magyar ember öröméről, fájdalmáról szerelméről és sajnos az elmúlásról is.

Hozzátette: a hazaszeretet az egyik legszebb szó a magyar szótárban. Mi magyarok – éljünk bárhol a világ bármely részén – ragaszkodunk nyelvünkhöz, kultúránkhoz, keresztény értékeinkhez, erkölcsünkhöz és szokásainkhoz.

Ennek kapcsán köszönetét fejezte ki az erdélyi vendégeknek, akik Székelyföldön ápolják a szép magyar hagyományokat, a magyar népdalt, a magyar nótát, a néptáncot, a magyar zenét, csodálatos népviseletet.

– Az Anyaországban és a Székelyföldön élőknek közös a nyelvük, közösek a gyökereik, hagyományaik, amelyet őrizni, ápolni és tovább adni kell a gyerekeknek. A mai székely-magyar találkozó egyben az összetartozást is jelenti, mellyel új barátságok születnek, a barátság viszont erősíti a kisközösségeket. Közös kincsünk a hitünk, kultúránk, a magyar nóta, a magyar zene szeretete, mely valóban összetart minket. Ez az összetartozás életünk egyik legnagyobb értéke – mondta végül.

A nótafesztivál további részében estig szóltak a magyar nóták, a magyar népdalok és citeraszó is felcsendült, valamint néptánc is látható volt.