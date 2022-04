A húsvéti szokások szerint örömmel várják a lányok és asszonyok a locsolkodókat húsvéthétfőn. A kiskunhalasi húsvéti kútnál is megelevenedtek a népszokások, ahol a Pásztortűz Egyesület szervezésében az érdeklődőket a Mélykúti Vadvirág tánccsoport és a Tompai Barkóca tánccsoport szórakoztatta.

A hagyományőrző húsvéti népszokásokat bemutató locsolkodásról élőben tudósított a közmédia is. Végső István történész elmondta, a halasi húsvéti kút ötlete a kutak tiszteletéből ered, ami már a pogány szokásvilágban is megvolt. Később a kereszténység is különleges jelentőséget tulajdonított nekik. A szent kutak tisztelete pedig szorosan összeforrt a népi Mária-kultusszal.