A civil szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rászorulók ne csak meleg ebédet kapjanak, de lelki és kulturális útravalót is. Minden jeles ünnepről együtt emlékeznek meg.

Ezúttal, április 11-én – József Attila születésnapján – a magyar költészet napja előtt tisztelegtek. Az esemény alkalmával megnyílt Bodri Ferenc kecskeméti grafikusművész emlékkiállítása is.

A város képviseletében Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő az ünnepségen a nagy magyar költő életét idézte meg.

– József Attila valóban költőóriás volt, aki ma is üzen a fiataloknak, a ma nemzedékének, így fogalmazva: „A mindenséggel mérd magad”. Ma is érvényes tanáccsal szolgál A Dunánál című verse: „…rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.”



A tavaly elhunyt kecskeméti művész, Bodri Ferenc tárlatát dr. Füzi László irodalomtörténész nyitotta meg, aki a költészet mindennapi életben játszott szerepéről, fontosságáról beszélt. Kiemelte: Bodri Ferenc számos grafikát készített jeles költőinkről, egy-egy szövegrészletet is feltüntetve irodalmi alkotásaikból.



Az ünnepséget Lakatos Máté színművész irodalmi előadása és Szabó Sándor tárogató­művész virtuóz játéka színesítette.

A népkonyha e heti programjában szerepel még állatbemutató és a Kiskunsági Nemzeti Park előadása is. A rászorulók közül nagyon sokan örömmel vesznek részt az ebéd előtti foglalkozásokon.