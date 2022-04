Szűcs Csaba alpolgármester a köszönet és a felelősség fontosságát hangsúlyozta köszöntőbeszédében. – Köszönetet kell mondanunk azoknak az embereknek a sok évtizedes munkájukért, akiket a kiállítás tablóin láthatók. A közös felelősségünk, hogy folytassuk a példaképeink által elkezdett munkát. Ez csak úgy fog menni, ha összefogunk és együtt dolgozunk – mutatott rá a városvezető, aki szerint ma is nagyon sok példakép él közöttünk, akiket segíteni kell annak érdekében, hogy a cigányságról ne csak a negatív dolgozok jussanak az emberek eszébe, hanem azok a cigány személyiségek is, akik tevékenységükkel ma is sokat tesznek a roma felzárkóztatásáért.