A paksi rendezésű, nemzetközi Starlight Competition Dance versenyen szólóban mutatkozott be Seregély Laura, a mazsorett bottal végzett produkcióját a szakmai zsűri a legjobbnak minősítette. Április közepén pedig egy online versenyt rendeztek több ország részvételével. Ezen a megmérettetésen is a dobogó legfelsőbb fokára állhatott Laura.

Nincsevics Kyra, a bácsalmási csoport oktatója érdeklődésünkre elmondta: Bácsalmáson négy évvel ezelőtt indították útjára a mazsorettoktatást. – A kezdést követően is már sikerült szép eredményeket elérni, azonban a pandémia miatt két éves kihagyás következett. Néhány hónappal ezelőtt viszont sikerült újra indulnunk, és már is szép eredményekkel büszkélkedhetünk. Reményeink szerint a nyár folyamán duó és csapat formában is bemutatkozhatunk, illetve versenyeken is részt vehetünk.

Terveink között szerepel, hogy szeptembertől Baján is tartunk mazsorettoktatást.

A fellépésekhez és a gyakorláshoz szükséges technikai eszközöket a közelmúltban bővítettük. Air trackot, pillates labdát, szalagot, koordinációs létrát és jógatéglát vásároltunk. Ezekre a kiegészítőkre nagy szükség van, hiszen ezek mind a koordinációjavítást szolgálják – mondta befejezésül a csoport vezetője.