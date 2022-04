A zsúfolásig telt teremben Dömötör Mihály fotóművész elismerően szólt a kiállított képekről, egy ismert kínai közmondást idézett, mely szerint „Egy kép több mint ezer szó”. – Ha nem látnánk a képeket, ezer szóval sem tudnánk ezen képek hangulatát visszaadni – hangoztatta a fotóművész, aki szerint a 2013-ban Daróczi Csaba és Kis Csaba kezdeményezésére létrehozott Kiskunszt Fotóklub költői lakozásra invitálja kiállításával a látogatókat.

Emlékeztetett arra is, hogy az alapítás óta a klub tagjai számos rangos magyar és nemzetközi pályázaton nyertek már díjat. Többen „Az év természetfotósa” díjjal is rendelkeznek, de a National Geograpich több képet is díjazott már a csoport tagjaitól.

Dömötör Mihály szerint a barátságon túl az élet föltétlen tisztelete, a szépség és a szabadság szeretete, a harmóniára törekvés az alkotásban és magánéletben, valamint az alkotás nem lankadó szenvedélye, a fényképezés mindenek fölötti szeretete és a minőség iránti igény az, ami összetartja a klub tagjait, akik különböző életkorúak, különböző foglalkozásúak, eltérő élettapasztalatokkal rendelkeznek. A havi klubfoglalkozások, képértékelések inspirációt adnak a tagok számára a további alkotáshoz – tette hozzá a fotóművész, aki az alkotás fontosságára hívta fel a figyelmet.

– Az látszik, hogy a képek a valóságban fellelt képek, de a valóság képeiből az alkotók személyiségükön átszűrve, egyéni, egyedi sajátos képi alkotásokat hoztak létre. Megfogadva példaképük, a világhírű természetfotós Ansel Adams örök érvényű tanácsát: „Ne csak azt fényképezd, amit látsz, hanem azt is, amit érzel” – fejtette ki Dömötör Mihály.