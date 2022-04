A húsvét egyik jelképe a tojás. Húsvétkor a keresztény emberek Krisztus feltámadásáról emlékeznek meg. A húsvéti tojás az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Jézus Krisztust jelképezi. A húsvéti ünnepeket megelőző 40 napos böjt alatt a szigorú szabályok szerint nemcsak húst és zsírral készült ételeket, hanem „fehér eledelt”, tejet, tojást és sajtot sem volt szabad fogyasztani. A tojásdíszítés szokása egészen az ókorig nyúlik vissza, de a hagyomány a kereszténység elterjedése után is tovább élt. A tojásfestés népszokásként elsősorban Közép- és Kelet-Európában maradt fenn. Hazánkban is él még a tojásdíszítés hagyománya.

A népi iparművészek és a hagyományápolók a mai napig nagyon sokféle technikával díszítik a tyúk-, lúd- és strucctojásokat. A különböző technikákkal alkotott húsvéti tojásokból láthatnak az érdeklődők egy csodálatos összeállítást a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben.A hímes tojás kamara­kiállítást Kriskóné Dávid Mária, a gyűjtemény vezetője mutatta be lapunknak.

– Népi Iparművészeti Gyűjteményünk korábban már kétszer adott helyet országos tojásfestő konferenciának és találkozónak. A részt vevő alkotók, gyakorló szakemberek a kollekciójuk egy részét nekünk ajándékozták. Később a Kismesterség Pályázat alkotói gyarapították hímestojás-gyűjteményünket. A sok szép hímes tojást év közben raktárunkban őrizzük, többször rendeztünk belőlük tematikus tárlatokat, tájegységenként, díszítési technikák szerint. Most azonban valamennyi technikával készült tojást egy kamarakiállítás keretében, együtt tárjuk a közönség elé – mondta Kriskóné Dávid Mária.

A hímes tojás kamara­kiállításon írott, karcolt, maratott, áttört, patkolt, zsírkrétával díszített, festett, gyöngyökkel, csipkékkel, szalmával díszített, növényi festékkel festett, drótozott, berzselt tojásokat láthatnak az érdeklődők. A kiállított tojások alkotói közül sajnos néhányan már nem élnek, mint például a homokmégyi Romsicsné Szarka Vera népi iparművész, a népművészet mestere, akinek pingált tojásai is megtekinthetők. A ma ismert kalocsai minták mellett a régi kalocsai motívumokkal festett tojásai igazi kuriózumai a tárlatnak. Rajta kívül más Bács-Kiskun megyei alkotók is szerepelnek. Lakitelekről Szelesné Kása Ilona többféle technikával készült hímes tojásai is gyönyörűek, vagy Kecskemétről Trungel Aranka munkái.A Népi Iparművészeti Gyűjteményben gyakorlati kézműves-foglalkozásokon az érdeklődők maguk is készíthetnek hímes tojásokat. Az óvodás- és iskoláscsoportok az elmúlt napokban nagy számban érkeztek az intézménybe. A gyerekek nagyon élvezik az alkotómunkát. A kicsik nem kifújt, hanem kemény tojáson dolgoznak.

– Ebben az évben is nagy az érdeklődés a hímes tojások készítése iránt. Az iskolás diákok kétféle technikát sajátíthatnak el. Az írókás és a berzselt technikát választhatják. Az írókás kétféleképpen készülhet. A tisztára mosott tojást viasszal megmintázzák, majd befestik szintetikus vagy növényi festékkel. Végül a viaszt letörlik, a minta fehér színben pompázik.A másik írókás technika, amikor megfestik a tojást, és ecettel lemaratják a motívumot. A berzselt technika is kedvelt. Ennek első lépéseként a gyerekek a gyűjtemény udvarán keresnek számukra tetsző növényi darabokat, például virágokat, lóheréket. A növényi darabot nájlonharisnyával rászorítják a tojásra, majd ezt követően befestik. Így a növények tökéletes díszeivé válnak a hímes tojásnak – részletezte a gyűjtemény veze­tője.