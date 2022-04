Bob Marley, John Lennon, Johnny Cash, Bob Dylan képe függ Kosiczky Ferenc doktor kecskeméti otthonában kialakított stúdiójának falán, alattuk körbe a négy fal mentén különböző, egészen különleges gitárok sorakoznak. Mindez jól mutatja, hogy milyen sugárzás hatja át Kosiczky doktor alkotói munkáját. Kosiczky Ferenc egész élete a zene bűvöletében telt. Évek óta ír saját dalokat és szövegeket, játszik hangszereken. Azonban munkája mellett kevés ideje maradt az alkotásra. Amikor tudta, saját dalait a maga stúdiójában igyekezett feljátszani, minden hangszert külön.

– Egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy egyedül nem lehet zenélni, mert sosem volt olyan a végeredmény, amit igazán jónak találtam volna. Néhány hónapja találtunk egymásra Vámos Zoltán basszusgitárossal és Tóth Imre dobossal, akikkel megalakítottuk a TBX Bandet. A munkába időlegesen bekapcsolódott Molnár László, Virágh Panna és Domján Mónika is, akik továbbra is projektjelleggel részt vesznek a munkában. Azóta mintha minden összeért volna, egymás után születnek a számaink, és egyre jobb hangzást alakítunk ki. Mára meghaladtuk a 100 stúdiófelvételt – mondta Kosiczky Ferenc.

Repertoárjuk színes, számos zenei műfajt felölel: a megzenésített Viszockij-, Szendrey Júlia-, Reményik- és Virágh József-versektől a magyar nyelvre átültetett angol nyelvű számokon át a saját dalokig, melyeket Kosiczky Ferenc ír.

– A dalok magyarra ültetésében elsődleges szempont, hogy megvan-e az adott számban az a bizonyos lüktetés. Még fiatalkoromban határoztam el, hogy a nyelveket nem beszélők számára is érthetővé teszem azokat a nagy angol nyelvű slágereket – mondta Kosiczky Ferenc, aki néhány éve már spanyolul is tanul, sőt több számot is írt részben vagy egészben spanyol nyelven.

– Pár éve voltunk Kubában, ott nagyon megtetszett ez a szép nyelv. Azóta tanulom és már alkotok is rajta. Átírtam már a 67-es út című dalt, LGT- és Omega-slágereket is spanyol nyelvre, de ezeket még nem mutatták be. Jellemző rám, hogy minél idősebb vagyok, annál jobban szeretek tanulni. Ez igaz a nyelvekre, a hangszerekre és a technikai dolgokra is. A nyelven kívül ékes példája ennek az, hogy tíz éve tanultam meg kottát olvasni és zongorázni – mondta az orvos zenész.

A TBX Band először tavaly lépett fel együtt, Virágh József orgoványi költő verseit adták elő megzenésítve, Virágh Panna közreműködésével Kerekegyházán, a Szecsődy-házban, nagy sikerrel. Kicsit később összehozta a sors Gellért Imréné orgoványi drámapedagógussal, a Jakabi Kultúrműhely rendezőjével. A rendező Szendrey Júlia-­darabjához kérte fel a zenekart Szendrey nyolc versének megzenésítésére. A színműben élő zenés betétekként jelennek meg a versek az egyes jelenetek között, és elhangzik egy saját dal is. A darab premierje március 15-én volt Orgoványon, majd ugyanazon a napon Jakabszálláson is előadták. A produkcióban Domján Mónika énekesnő volt társuk. Kosiczky Ferenc azt tapasztalja, hogy egyre jobban együttműködik a formáció.

– Zömében az idősebb generációhoz tartozik a társulat, de hihetetlenül együtt rezgünk, és sokat tanultam tapasztalt zenésztársaimtól. Mindenki megtalálta a helyét a bandán belül, és húzzuk egymást. Nagyon gyorsan fejlődünk, hallható a különbség a jelenlegi és a néhány hónappal ezelőtti játékunk között. Kiválóan működik a munkamegosztás: Zoli nagyon jól megcsinálja és letisztítja a hangfelvételeket, Laci tapasztalt a hangszerelésben, Imi jól hozza a ritmikát, míg enyém a zene és a szöveg, illetve a ritmusgitár – fejtette ki Kosiczky doktor.

A nyugdíjhoz közelítő Kosiczky Ferenc elmondta, hogy tele vannak tervekkel. Szeretnék, ha többen megismernék őket – amennyiben van fogadókészség zenéjükre –, és szerte az országban fellépnének. Májusban Zentára mennek az Énekelt versek fesztiváljára, ahol két saját versmegzenésítéssel és egy kötelező verssel vesznek részt a versenyprogramban, majd önálló koncertet adnak. A zentai fellépésre csatlakozik egy nagykőrösi zenész házaspár, Pap Judit énekesnő és Csókás Mihály gitáros is. A közelmúltban készült el Youtube-oldaluk is, ahol jó néhány daluk meghallgatható és igen szép számú megtekintést vonzottak. Kosiczky doktor reméli, hogy ez még csak a kezdet, és sokan mutatnak érdeklődést a klasszikus és minőségi könnyűzene iránt.