Az egyesület szervezésében a Gyümölcsös Vendégházban pálinkaversennyel kezdődtek az ünnepi programok a felsőbácskai kisvárosban, helyi és határon túli párlatokat bíráltak a hét tagú jánoshalmi és bácskossuthfalvi zsűri tagjai, összesen 94 mintát kóstoltak végig. A pontszámok alapján holtversenyben három-három első, második és harmadik helyezett lett.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében tartották a szervezet ünnepi jubileumi közgyűlését, Bajkó Károly képes vetítéssel egybekötött múltidéző előadása az elmúlt három évtized fontosabb eseményeit mutatta be és foglalta össze az egyesület küldetését és a megvalósult célkiűzéseket.

Az 1989-es romániai forradalmi események és az 1991-es első délszláv válság idején a háború elől menekülő, szülőföldjüket elhagyott honfitársaink támogatására 1992-ben alakult Erdélyi Hagyományokért Egyesület később a magyar kultúra határokon átívelő ápolását tűzte ki célul. Czeller Zoltán polgármester, a város elismeréseként 30 éve Jánoshalmáért a Kultúra szolgálatában emlékplakettet adományozott az Erdélyi Hagyományokért Egyesületnek az ünnepi közgyűlésen.

A jubileumi programsorozat részeként a néphagyományokat és az anyanyelvet őrző szenttamási Népi és Hagyományápolók Klubjának Liliomfi színjátszó kiscsoportja Tóth Zoltán: Bolondos királyság -királyi bolondság című improvizatív mesejátékát mutatta be. A darabot Robotka István és Robotka Angéla rendezte. Színpadra lépett az idén húsz éves topolyai Mara amatőr színház társulata is, ők Moliere a Tudós nők című drámáját mutatták be Jankovics Andrea rendezésében. Hatalmas sikert aratott a temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színjátszó csoportja is (felvételeinken), akik vasárnap délután mutatták be a Tyúk létra, avagy mi csorog a nyakunkba című zenés komédiát.