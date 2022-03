Bács-Kiskun megyére leginkább jellemző motívumok jelennek meg azokon a ruhákon, amelyeket Fi200 elnevezéssel Bükki Tamara divattervező álmodott meg, és amelyeket a március 15-ei ünnepségsorozat keretében mutattak be kedden a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban. Az idei félegyházi rendezvények ugyanis kiegészültek a Bács-Kiskun megyei önkormányzat által szervezett „Mi Napunk” – Megyébe bújva című programsorozattal, melynek keretében a Meseföld Élménybusz várta a gyerekeket a Hattyúház előtt, a felnőtteknek pedig helyi és megyei termékek bemutatójával, kóstolójával kedveskedtek. Az ünnepi megemlékezés egyik fénypontja volt a Fi200 elnevezésű divatbemutató. Az elegáns, vagány, egyedi és különleges ruhákból álló kollekció a Petőfi Sándor emlékév tiszteletére készült. A már külföldön is hírnevet szerzett megyei kollekciót a kiskunhalasi Lyra együttes közreműködésével mutatták be. Ezt követően Zúg a március című előadás várta az érdeklődőket a művelődési központban, ahol Lizik-Varga Katica Petőfi Sándor és más költők megzenésített verseit adta elő.