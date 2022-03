A nagyközönség előtt Franczia László, a Wattay technikum igazgatója mutatta be az automata működését a március 14-i főtéri rendezvényen. A pedagógus elmondta, hogy a fémkeretet egy cég szállította. Ebbe helyeztek el egy számítógépet, amelyet három wattays diák – Szeg Zsolt, Torgyik Patrik és Adorjáni Szabolcs – Polereczki Mihály számítástechnikát oktató tanár vezetésével programozták be. A helyi televízióban vettek fel hét verset, amelyet a berendezés segítségével meg lehet hallgatni. A meghallgatható költemények: Az Alföld, Egy gondolat bánt engemet, Falu végén, Föltámadott a tenger, Nemzeti dal, Szabadság, szerelem! A verseket még kínaiul is meg lehet hallgatni. Franczia László szerint érdemes lenne meghirdetni egy szavalóversenyt, és ott a legjobb versmondók gyarapíthatnák a listát.

Franczia László, a Wattay igazgatója. Fotó: Barta Zsolt