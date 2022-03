– Hogyan zajlott a próbafolyamat Ilja Bocsarnikovsz rendezővel?

– Mindig jó dolog vendégrendezővel együtt dolgozni, ráadásul a debreceni kollégáktól csak jót hallottam Ilja Bocsarnikovszról, és örülök, hogy ezek a tapasztalatok be is bizonyosodtak. Számomra is meglepetést okozott, de kiderült, hogy minden, amire egy 30 éve pályán lévő színész biztos tudásként tekint, megkérdőjelezhető, és Ilja két másodperc alatt bebizonyítja, hogy nem így van. Voltak olyan dolgok is, amiknek ugyan a birtokában voltunk, de nagyon mélyről kellett előásni. Ilja rendkívül jó színész, tűpontos abban, amit csinál, hihetetlen élességgel mutatott meg nekünk egy-egy karaktert, vagy előjátszotta, amit éppen kért. A nyelvi különbségeknek számomra nincs jelentősége, az a fontos, hogy ki mennyire jó rendező, mennyire inspirál és mennyire tudjuk elfogadni, amit kér. Lehet valaki jó rendező, de ha benned nem tud megszületni, amit vár, akkor létrejöhet egy függöny a színész és a rendező között, amitől a közös munka terméketlen. Én azt érzem, hogy itt megszületett a kellő szimbiózis.