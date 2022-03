A képviselő asszony szavai után Komjáti Zoltánné, a Magyar Gyöngy Egyesület elnöke nyitotta meg a tárlatot, amely az alkotásról és a jövőről szól úgy, hogy a múlt értékeit őrzi.



– Számunkra fontos népművészeti kincsünk a mesterségek megőrzése, ezen belül nekünk a gyöngyékszer-készítés hagyományának megőrzése is.

Bármilyen alkotói tevékenységről legyen is szó, maga az alkotás folyamata szívet-­lelket melengető érzés. Az alkotó meg tudja mutatni önmagát, alkotása tükrözi belső világát. Sokéves tanulási folyamat, gyakorlás, önismeret szükséges ahhoz, hogy egy-egy alkotó munkája, alkotása egyszeri és reá jellemző legyen. Hiszen nincs két kézműves, aki ugyanazt a feladatot ugyanúgy oldaná meg. Az elkészült munka önálló életre kel, amikor a mester útjára engedi. Hiszen ahányszor a lelkéhez engedi valaki az elkészült művet, annyiszor történik meg a csoda. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy Mónika lelkületét átérezzük, gyönyörködjünk alkotásaiban – fejtette ki megnyitóbeszédében Komjáti Zoltánné. Elmondta azt is, hogy Mónika életében gyermekkorától jelen van a kézművesség, hiszen nagymamája sokat horgolt, kötött és hímezett. Tizenhat évesen csöppent a gyöngyök világába egy nép­tánc­táborban. Saját bevallása szerint a népművészet szeretete mindig jelen volt az életében. Először csak képek alapján kezdett gyöngyöt fűzni, majd beiratkozott a Hagyományok Háza népiékszer-készítő tanfolyamára, ahol sikeres vizsgát tett. Ebben az időszakban mutatta meg először alkotásait a Hagyományok Házában működő népi iparművészeti bírálóbizottságnak. Tagja a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesületnek és a Magyar Gyöngy Egyesületnek is. Alkotásaival több kiállításon is részt vett már – sorolta az egyesületi vezető.



A tárlatnyitó Ónodi András Máté tekerőlantkoncertjével vált teljessé.