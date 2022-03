Az átlagos sírfeliratokhoz képest szokatlanul erős vers eleve művészre utal, de máig kevesen tudják, hogy maga a forradalmi költő szerezte, miután a kalocsai özvegy és a lánya személyesen kereste fel, hogy némi anyagi ellentételezés fejében írjon pár sort az elhunytról.

Bár Petőfi és a család vélhetően 1848 augusztusában történt találkozása, valamint a felkérés körülményei kapcsán csak feltételezések vannak, azt bizonyítani is sikerült, hogy az egyedülálló művet valóban ő írta, és a vagyonos család azért akarta megnyerni a feladatra, mert a vadászbalesetben 51 évesen elhunyt Szabó Ferencz rajongott a forradalom kezdetén országosan is ismertté vált poétáért. A mű eredetiségét alapos helytörténeti kutatás és a Kalocsai Települési Értéktár is igazolta, míg magát a barokk stílusú sírkövet védetté nyilvánította a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja.

Romsics Imre elárulta:

a sírkő megmentéséért százszázalékos intenzitású múzeumi pályázaton indultak, és négymillió forintot igényeltek rá.

Úgy tudja, hogy az elbírálás során a teljes összeg jóváhagyást nyert, de ezzel kapcsolatban óvatosan fogalmaz egészen addig, amíg kézhez nem kapja a hivatalos végzést. Megjegyezte: a tender megvalósításával szó szerint évszázados küzdelem érhet véget, hiszen a kőkereszt megóvását még Timár Kálmán kalocsai származású egyetemi tanár kezdte el szorgalmazni, az I. világháború utáni években.

Nem az eredeti helyén áll a sírkő

A kőről tudni lehet, hogy nem az eredeti helyén áll, hiszen a fősétány évtizedekkel ezelőtti építése során elmozdították, és már nem tudni, hogy kinek a közbenjárására maradt meg, viszont végképp itt az ideje, hogy szakszerű mentést, majd végleges kiállítóhelyet kapjon. A hivatalos ügyintézés várhatóan gyors lesz, hiszen a többszöri elmozdítás miatt emberi maradványok már nincsenek a sírban, így kegyeleti eljárásra sem lesz szükség, pláne annak ismeretében, hogy a kutatások során nem találtak az elhunythoz kötődő, ma is élő leszármazottakat.