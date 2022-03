A városi ünnepségen jelentették be, hogy Kiskunfélegyháza is csatlakozott a Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatához, amit az országos közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet hívott életre. A költőfejedelem születésének 200. évfordulója apropóján a Petőfi Klubokban számos közösségépítő programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas kulturális eseménnyel várják az érdeklődőket, így Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Művelődési Központban is.

A megemlékezés koszorúzással zárult.