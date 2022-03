A Megtartó Hagyomány című kiállítás különlegessége, hogy Fekete Erzsébet aktív éveiben a Népi Iparművészeti Gyűjtemény munkatársa volt, ott vált szenvedélyévé a hímzés. Ma már nyugdíjas, de továbbra is az intézményben működő Díszítő Szakkör tagja. A megnyitón örömmel köszöntötték hímzőtársai, barátai.



A tárlat megnyitóján részt vett dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, aki megtekintette az alkotóművész gyönyörű hímzéseit. A közönséget Kriskóné Dávid Mária, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezetője mondott beszédet. Hangsúlyozta:

a tárlatot erős szeretet hatja át, hatalmas élményt nyújt.

A gyűjtemény mindig is fontosnak tartotta a kreatív értékek bemutatását, melyre ez a kiállítás is jó példa. A hagyományok végigkísérték gyerekkorunkat, ott vannak a gondolkozásunkban. Fontos megőrizni, ápolni értékeinket. Köszönet illeti minden alkotó munkáját, így Fekete Erzsébetét is, aki egy ősi mesterségnek, a hímzésnek hódol.