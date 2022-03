Nádai Péter és György Anna kiemelt arany minősítést ért el. Közösségünk mindenki teljesítményére nagyon büszke, szívből gratulálunk nekik – mondta hírportálunknak Antal Zsolt, a Garai Székelykör Egyesület vezetője. Hozzátette, hogy az elért eredmény mögött többéves munka van.

– A táncosok nagy többsége már óvodában vagy általános iskolában ismerkedett a néptánccal és kezdték meg a rendszeres gyakorlást. Úgy néz ki, a munka beérett, és ennek köszönhető a jó eredmény. A táncosokat Kővágó Zsolt készítette fel – mondta.

– Az utóbbi időben minden egyesületi munkánkat befolyásolta a pandémia. Voltak, akik tudtak dolgozni, de voltak olyanok is, akik nem. Szerencsére nálunk leginkább fiatalok alkotják a csoportokat. Óvodások, alsósok több mint húszan járnak hozzánk, a felső tagozatosok közül tizenhatan, és ugyanekkora létszámmal működik az ifjúsági és felnőttcsoportunk is. Ezenkívül van még egy asszonykórusunk is. Mindenki dolgozott és készült a különböző megmérettetésekre, legyen az verseny vagy fellépés, hazai pályán, illetve idegenben. Tehát folyamatos volt a munka, és jelen pillanatban is két farsangi fellépésen vagyunk túl. Szombaton Székelyszabarra utazunk a nagyokkal, ahol egy kulturális műsoron lépünk fel, illetve egy hagyományos disznóvágáson is részt veszünk – részletezte Antal Zsolt.