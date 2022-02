Három éve száztizenkét mackó képviselte magát a szalkszentmártoni kiállításon. Mészáros Szilvia idén mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a számot túlszárnyalják.

– Kíváncsi voltam, hogy mennyire tudom a falu közösségét összefogni, megmozgatni. Elsőként a gyermekeket szólítottam meg. Tudván, hogy mindenkinek van otthon egy plüssmackója. A kezdeményezés a felnőtteket is megérintette, nem csak a helyiek, hanem a környékbeliek is hozzájárultak ahhoz, hogy túlszárnyaljuk a három évvel ezelőtti létszámot. Több különleges darab is érkezett. Kunszentmiklósról egy idős hölgy két, a hatvanas évekből származó „sírós” barna mackóval örvendeztetett meg bennünket, illetve a kiállítás látogatóit.

A másik érdekesség az 1980-as moszkvai olimpia kabalafigurája, Misa mackó, ami manapság már ritkaságnak számít

– tette hozzá Mészáros Szilvia.

Három éve száztizenkét mackó gyűlt össze, idén száznyolcvanegy barna, szürke, jeges, panda, koros és fiatal medvét csodálhatnak meg a szalkszentmártoniak. A kiállítás február 4-ig látogatható, az intézmény nyitvatartási idejében.