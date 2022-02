– Mindig is külön világ voltunk, és vagyunk is. Különböző stílusban megfogalmazott különböző világnézetek képviselői. Viszont összeköt minket, hogy mindig is szerettük olvasni egymás írásait, aminek hangot is adtunk anno, és most eljött az az idő is, hogy egymás könyvét is olvashatjuk. És, ha nem is értek mindenben egyet Mátéval, és ő sem velem, attól még nagyon tiszteljük egymást

– kezdte a beszélgetést Krepsz János. Könyve történetéről megtudtuk, eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha a mostani tudásával, tapasztalataival visszamehetne a gyerekkorába. Az önéletrajzi elemeket tartalmazó, versekkel tűzdelt sci-fi az öntudatra ébredésről, a fejlődésről szól, a társadalmi egyenlőséget hangsúlyozza és egy idealista világképpel, a világbéke gondolatával zárul – summázta röviden a szerző, aki azt is elmondta, hogy dolgozik már a második könyvén, ami egy mesekönyv lesz.