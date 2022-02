A szakkör még ma is működik a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, a stafétabotot méltó utódnak, Mucsi Jenőné Erzsikének adta át, aki idén ünnepli a 85. születésnapját.

Ahogyan Ilonka néni vallotta, a hímző szakkört mindig is a szeretet, a barátság hatotta át, tartotta egyben. Két alapelve volt, amit mindenkivel betartatott: nincs politizálás, és ha valaki nincs jelen, arról rosszat nem lehet mondani. Hitvallását ma is betartják, ennek is köszönhető, hogy hét évtizede működik.